Cul et Chemise Cie les Pêchés Mignons Acte 2 Théâtre, 29 novembre 2023, LYON.

Cul et Chemise Cie les Pêchés Mignons Acte 2 Théâtre. Un spectacle à la date du 2023-11-29 à 20:00 (2023-11-29 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Dans la société d’aujourd’hui, deux frères, acteurs de théâtre confirmés, s’inquiètent de leur avenir où les engagements se font de plus en plus rares.Sont-ils essentiels dans un monde dématérialisé?Avec humour, férocité et tendresse, ils se querellent.Deviendront-ils des « travailleurs inutiles »?Confrontés à une forme de dictature culturelle , ils résistent , joyeux et subversifs : c’est leur métier de comédien qu’ils défendent Cul et Chemise Cie les Pêchés Mignons

Votre billet est ici

Acte 2 Théâtre LYON 32, quai Arloing Rhône

18.8

EUR18.8.

Votre billet est ici