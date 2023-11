Noël au Balcon – Gilles Direk Acte 2 Théâtre Catégories d’Évènement: Lyon

Rhône Noël au Balcon – Gilles Direk Acte 2 Théâtre, 26 novembre 2023, LYON. Noël au Balcon – Gilles Direk Acte 2 Théâtre. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 16:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros. THEATRE DE l ‘AULOFEE présente Le réveillon de Noël n’est pas seulement une fête, c’est aussi pour de nombreuses familles la soiréede tous les dangers. Quand les conventions l’emportent sur la spontanéité, quand les conflits et les petites hypocrisies du quotidien se cachent derrière les règles du savoir-vivre, tous les ingrédients sont réunis pour en faire une soirée explosive.2 balcons d’un immeuble parisien, 2 familles qui réveillonnent le soir de Noël. Le décor est planté pour une comédie hilarante où se côtoient, entre autres, un couple en crise, un ado mal dans sapeau, une belle-mère « piquante », un père noël alcoolique, une femme enceinte, une belle-sœur qui collectionne les Christophe, un boute-en-train de service… Noël au Balcon – Gilles Direk Votre billet est ici Acte 2 Théâtre LYON 32, quai Arloing Rhône 18.8

Détails
Catégories d'Évènement:
Lyon, Rhône
Autres
Lieu
Acte 2 Théâtre
Adresse
32, quai Arloing
Ville
LYON
Departement
Rhône

