Thibaud Defever A Thou Bout d’Chant Catégories d’Évènement: Lyon

Rhône Thibaud Defever A Thou Bout d’Chant, 9 novembre 2023, LYON. Thibaud Defever A Thou Bout d’Chant. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Thibaud Defever (anciennement Presque Oui) est un chanteur-guitariste à la virtuosité délicate. Il écrit et chante des chansons comme des courts-métrages, des voyages rêveurs, poignants, grinçants dans des contrées intimes, des chansons sans paroles… Sa guitare sonne comme un orchestre et sa voix se promène avec douceur, sur le fil. Thibaud Defever Thibaud Defever Votre billet est ici A Thou Bout d’Chant LYON 2, rue de Thou Rhône 20.0

EUR20.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Lyon, Rhône Autres Lieu A Thou Bout d'Chant Adresse 2, rue de Thou Ville LYON Departement Rhône Lieu Ville A Thou Bout d'Chant latitude longitude 45.76985496617682;4.836588677930714

A Thou Bout d'Chant LYON Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/