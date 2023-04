Marché alimentaire et aux livres Place Ambroise Courtois, 1 janvier 2023, Lyon 8e Arrondissement.

Marché alimentaire les mardis et samedis matin jusqu’à 13h30 ; marché mixte (alimentaire + manufacturé) le jeudi matin jusqu’à 13h30.

Marché aux livres anciens et vieux papiers le 1er et le 4e dimanche de chaque mois, de 8h à 18h..

2023-01-01 à 06:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:30:00. .

Place Ambroise Courtois

Lyon 8e Arrondissement 69008 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Food market on Tuesday and Saturday mornings until 1:30 pm; mixed market (food + manufactured) on Thursday morning until 13:30.

Old books and old paper market on the 1st and 4th Sunday of each month, from 8am to 6pm.

Mercado de alimentos los martes y sábados por la mañana hasta las 13.30 horas; mercado mixto (alimentos + productos manufacturados) los jueves por la mañana hasta las 13.30 horas

Mercado de libros y papeles antiguos el primer y cuarto domingo de cada mes, de 8 a 18 horas.

Lebensmittelmarkt dienstags und samstags vormittags bis 13.30 Uhr; gemischter Markt (Lebensmittel + Manufakturen) donnerstags vormittags bis 13.30 Uhr

Markt für alte Bücher und Altpapier am 1. und 4. Sonntag im Monat von 8:00 bis 18:00 Uhr.

Mise à jour le 2018-04-12 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme