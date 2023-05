Sofiane Pamart 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux, 15 décembre 2023, .

Habitué des scènes prestigieuses en France et à L’international, Sofiane Pamart est le premier pianiste soliste à jouer à guichets fermés dans la célèbre salle de l’Accor Arena à Paris..

2023-12-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-12-15 22:45:00. EUR.

20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Halle Tony Garnier

Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Sofiane Pamart is used to prestigious stages in France and abroad. He is the first solo pianist to play to a full house in the famous Accor Arena in Paris.

Sofiane Pamart está acostumbrado a los escenarios prestigiosos, tanto en Francia como en el extranjero. Es el primer pianista solista que toca a sala llena en el famoso Accor Arena de París.

Sofiane Pamart ist es gewohnt, auf renommierten Bühnen in Frankreich und international aufzutreten. Er ist der erste Solopianist, der in der berühmten Accor Arena in Paris vor ausverkauftem Haus spielt.

Mise à jour le 2023-03-27 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme