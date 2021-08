Lyon 69008 Lyon Métropole de Lyon VISITE GUIDÉE DU QUARTIER DES ÉTATS-UNIS : LA CITÉ INDUSTRIELLE DE TONY GARNIER – VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 / 14h30-17h00 69008 Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

VISITE GUIDÉE Découvrons l'œuvre du célèbre architecte Tony Garnier au gré des fresques qui animent 25 façade-pignons d'immeubles du quartier des États-Unis. Réalisées entre 1989 et 1997 par les artistes de la Cité de la Création, à l'initiative du comité des habitants et de Grand Lyon Habitat, elles retranscrivent les dessins de « La Cité industrielle », vaste projet de réforme de l'urbanisme pensé par l'architecte au début du 20e siècle. Une exploration urbaine pour redécouvrir l'essence même d'un quartier moderne de HBM construit dans l'Entre-deux-Guerres, sous la municipalité d'Édouard-Herriot.

