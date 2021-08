Lyon 69002 Lyon Métropole de Lyon VISITE GUIDÉE PAL – BELLECOUR : HISTOIRE D’UNE ANCIENNE PLACE ROYALE 69002 Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

VISITE GUIDÉE PAL – BELLECOUR : HISTOIRE D’UNE ANCIENNE PLACE ROYALE 69002 Lyon, 9 septembre 2021 09:30, Lyon. 9 et 17 septembre 10€/personne sur inscription http://www.promenades-archi-lyon.com VISITE GUIDÉE Paysage monumental de la Presqu’île, l’ancienne place royale Bellecour est une des grandes places piétonnes d’Europe. Aménagée sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV, ses dimensions exceptionnelles en font une vitrine de la cité historique. Champ de ruines en 1793, la place a été relevée par Napoléon, puis sous la Restauration, demeurant un espace public central qui commande l’articulation entre la ville marchande, au nord, et le quartier résidentiel d’Ainay, au sud. Une exploration pour découvrir la richesse d’un patrimoine urbain et l’histoire de ce paysage intérieur bordé par 45 immeubles. 69002 Lyon place Bellecour 69002 Lyon Bellecour Métropole de Lyon jeudi 9 septembre – 09h30 à 12h00

vendredi 17 septembre – 09h30 à 12h00

Détails Heure : 09:30 - 12:00 Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu 69002 Lyon Adresse place Bellecour Ville Lyon lieuville 69002 Lyon Lyon