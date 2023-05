Jeanne Added 6 rue de l’Antiquaille, 27 juillet 2023, Lyon 5e Arrondissement.

By Your Side est un nouveau tour de force et une réussite totale, qui nous prend encore à contrepied, cette fois par sa tendresse et sa fantaisie..

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 21:30:00. EUR.

6 rue de l’Antiquaille Théâtres romains de Lyon – Le grand théâtre

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



By Your Side is a new tour de force and a total success, which again takes us by surprise, this time by its tenderness and its fantasy.

By Your Side es un nuevo tour de force y un éxito total, que vuelve a sorprendernos, esta vez con su ternura y fantasía.

By Your Side ist eine neue Tour de Force und ein voller Erfolg, der uns wieder auf dem falschen Fuß erwischt, diesmal durch seine Zärtlichkeit und Fantasie.

