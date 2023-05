Pomme 6 rue de l’Antiquaille, 26 juillet 2023, .

Notre sorcière Caluirarde préférée dévoile un majestueux troisième opus, irrigué par cette rencontre avec le musicien psyché-électro pop, dans lequel elle s’attache à consoler les grandes femmes de sa vie, à commencer par la petite fille qu’elle était..

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 21:30:00. EUR.

6 rue de l’Antiquaille Théâtres romains de Lyon – Le grand théâtre

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Our favorite Caluirarde witch unveils a majestic third opus, irrigated by this meeting with the psychedelic-electro pop musician, in which she tries to console the great women of her life, starting with the little girl she was.

Nuestra bruja favorita de Caluirarde desvela un majestuoso tercer opus, regado por este encuentro con el músico de pop psicodélico-electro, en el que intenta consolar a las grandes mujeres de su vida, empezando por la niña que fue.

Unsere Lieblingshexe Caluirarde legt ein majestätisches drittes Werk vor, das von der Begegnung mit dem Psychedelic-Electro-Pop-Musiker geprägt ist.

Mise à jour le 2023-03-20 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme