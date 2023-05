Thylacine avec l’Orchestre du Conservatoire de Lyon 6 rue de l’Antiquaille, 24 juillet 2023, Lyon 5e Arrondissement.

Derrière ses machines et en aussi bonne compagnie, Thylacine redevient ce qu’il a toujours été : un chef d’orchestre démiurge et fantasque, créateur de mondes sonores inouïs..

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 21:30:00. EUR.

6 rue de l’Antiquaille Théâtres romains de Lyon – Le grand théâtre

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Behind his machines and in such good company, Thylacine becomes again what he has always been: a demiurge and fantastic conductor, creator of unheard-of sound worlds.

Detrás de sus máquinas y en tan buena compañía, Thylacine vuelve a ser lo que siempre ha sido: un demiurgo y fantástico director de orquesta, creador de mundos sonoros inauditos.

Hinter seinen Maschinen und in so guter Gesellschaft wird Thylacine wieder zu dem, was er schon immer war: ein demiurgischer und fantasievoller Dirigent, der unerhörte Klangwelten erschafft.

