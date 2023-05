Deluxe 6 rue de l’Antiquaille, 18 juillet 2023, .

Le sextet originaire d’Aix-en-Provence fait étape sur la scène du Grand théâtre pour distiller son mélange exaltant de sonorités..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 21:30:00. EUR.

6 rue de l’Antiquaille Théâtres romains de Lyon – Le grand théâtre

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



The sextet from Aix-en-Provence is stopping by the Grand Théâtre to distill its exhilarating mix of sounds.

El sexteto de Aix-en-Provence hace escala en el Grand Théâtre para destilar su estimulante mezcla de sonidos.

Das Sextett aus Aix-en-Provence macht auf der Bühne des Grand Théâtre Station, um seine aufregende Mischung von Klängen zu destillieren.

Mise à jour le 2023-03-20 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme