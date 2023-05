Zazie 6 rue de l’Antiquaille, 12 juillet 2023, Lyon 5e Arrondissement.

On a hâte de revoir Zazie sur scène, là où elle se sent pleinement elle-même et aime retrouver “nos cœurs qui dansent”..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 21:30:00. EUR.

6 rue de l’Antiquaille Théâtres romains de Lyon – Le grand théâtre

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



We can’t wait to see Zazie on stage again, where she feels fully herself and likes to find ?our dancing hearts?

Estamos impacientes por volver a ver a Zazie en el escenario, donde se siente plenamente ella misma y le gusta encontrar « nuestros corazones bailarines ».

Wir können es kaum erwarten, Zazie wieder auf der Bühne zu sehen, wo sie sich ganz sie selbst fühlt und es liebt, ?unsere tanzenden Herzen? zu finden.

Mise à jour le 2023-03-20 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme