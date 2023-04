Rapport pour une académie / Il n’y a pas de Ajar 4 rue Soeur Bouvier, 11 juillet 2023, Lyon 5e Arrondissement.

Deux spectacles au programme d’une même soirée ! À découvrir aux Nuits de Fourvière 2023..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-13 19:30:00. EUR.

4 rue Soeur Bouvier Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT)

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Two shows in the same evening! To be discovered at the Nuits de Fourvière 2023.

¡Dos espectáculos en la misma noche! A descubrir en las Nuits de Fourvière 2023.

Zwei Aufführungen an einem Abend! Zu entdecken bei den Nuits de Fourvière 2023.

Mise à jour le 2023-03-20 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme