Maria Pagés, De Scheherezade 6 rue de l’Antiquaille, 10 juillet 2023, Lyon 5e Arrondissement.

C’est une fidèle des Nuits de Fourvière. Elle a envoûté le Grand théâtre avec Dunas, splendide fusion de flamenco et de danse contemporaine, où elle partageait la scène avec le chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui..

2023-07-10 à 22:00:00 ; fin : 2023-07-11 23:20:00. EUR.

6 rue de l’Antiquaille Théâtres romains de Lyon – Le grand théâtre

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



She is a faithful of the Nuits de Fourvière. She enchanted the Grand Théâtre with Dunas, a splendid fusion of flamenco and contemporary dance, where she shared the stage with the Belgian choreographer Sidi Larbi Cherkaoui.

Es una habitual de las Nuits de Fourvière. Encantó al Grand Théâtre con Dunas, una espléndida fusión de flamenco y danza contemporánea, donde compartió escenario con el coreógrafo belga Sidi Larbi Cherkaoui.

Sie ist eine treue Besucherin der Nuits de Fourvière. Sie verzauberte das Grand Théâtre mit Dunas, einer herrlichen Fusion aus Flamenco und zeitgenössischem Tanz, bei der sie sich die Bühne mit dem belgischen Choreografen Sidi Larbi Cherkaoui teilte.

