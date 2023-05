Respect to Aretha 6 rue de l’Antiquaille, 7 juillet 2023, .

Avec une énergie communicative, Antibalas se met au service de cette légende, dans une soirée mémorable qui mêlera funk, soul et afrobeat..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 21:30:00. EUR.

6 rue de l’Antiquaille Théâtres romains de Lyon – Le grand théâtre

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



With an infectious energy, Antibalas will serve this legend in a memorable evening that will mix funk, soul and afrobeat.

Con una energía contagiosa, Antibalas servirá a esta leyenda en una velada memorable de funk, soul y afrobeat.

Mit ansteckender Energie stellen sich Antibalas in den Dienst dieser Legende, in einem denkwürdigen Abend, der Funk, Soul und Afrobeat vereint.

