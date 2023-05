alt-J 6 rue de l’Antiquaille, 1 juillet 2023, .

alt-J a le chic pour faire entrer la lumière partout où ils passent, trouvant les failles par lesquelles elle jaillira pour éblouir nos cœurs et nos oreilles, et souligner, de sa beauté irisée, chaque délicate enluminure dans les arrangements..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 21:30:00. EUR.

6 rue de l’Antiquaille Théâtres romains de Lyon – Le grand théâtre

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



alt-J has a knack for letting light in wherever they go, finding the cracks through which it will shine to dazzle our hearts and ears, and underline, with its iridescent beauty, every delicate illumination in the arrangements.

alt-J tiene el don de llevar la luz a todos los lugares a los que va, encontrando las grietas por las que irrumpirá para deslumbrar nuestros corazones y oídos, y resaltando, con su belleza iridiscente, cada delicada iluminación en los arreglos.

alt-J haben ein Händchen dafür, das Licht überall dorthin zu bringen, wo es hinkommt. Sie finden die Risse, durch die es hervorbricht, um unsere Herzen und Ohren zu blenden und mit ihrer schillernden Schönheit jede zarte Illumination in den Arrangements zu unterstreichen.

