Les cantiques du corbeau 6 rue de l’Antiquaille, 28 juin 2023, Lyon 5e Arrondissement.

Écrits et mis en scène par Bartabas. Une lecture à trois voix par Anne-Marie Philipe, Charles Berling, Jean-Luc Debattice à découvrir aux Nuits de Fourvière 2023..

2023-06-28 à 21:30:00 ; fin : 2023-06-28 22:45:00. EUR.

6 rue de l’Antiquaille Théâtres romains de Lyon – L’Odéon

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Written and directed by Bartabas. A reading in three voices by Anne-Marie Philipe, Charles Berling, Jean-Luc Debattice to discover at the Nuits de Fourvière 2023.

Escrita y dirigida por Bartabas. Una lectura a tres voces de Anne-Marie Philipe, Charles Berling, Jean-Luc Debattice que se descubrirá en las Nuits de Fourvière 2023.

Geschrieben und inszeniert von Bartabas. Eine dreistimmige Lesung von Anne-Marie Philipe, Charles Berling, Jean-Luc Debattice, die bei den Nuits de Fourvière 2023 zu sehen sein wird.

Mise à jour le 2023-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme