Michel Polnareff 6 rue de l’Antiquaille, 16 juin 2023, Lyon 5e Arrondissement.

Coucou, le revoilou ! Encore toutes fesses dehors, parce qu’il n’a rien perdu de son sens de la provoc’ mais aussi parce qu’il s’élance cette fois presque littéralement “à nu”, pour un récital au piano..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 21:30:00. EUR.

6 rue de l’Antiquaille Théâtres romains de Lyon – Le grand théâtre

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Hello, he’s back! Again with all his buttocks out, because he has lost none of his sense of provocation, but also because this time he is almost literally « naked », for a piano recital.

Hola, ¡ha vuelto! Una vez más, con las nalgas al aire, porque no ha perdido nada de su sentido de la provocación, pero también porque esta vez está casi literalmente « desnudo », para un recital de piano.

Kuckuck, da ist er wieder! Er hat seinen Sinn für Provokation nicht verloren, aber auch nicht, weil er sich dieses Mal für ein Klavierkonzert fast buchstäblich « auszieht ».

Mise à jour le 2023-03-16 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme