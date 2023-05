Benjamin Millepied & Alexandre Tharaud – Unstill Life 6 rue de l’Antiquaille, 13 juin 2023, .

Benjamin Millepied et Alexandre Tharaud, deux artistes au sommet de leur art, pour une rencontre en tête-à-tête, sur les musiques des plus grands compositeurs classiques, Bach, Rameau, Beethoven, Schubert, Ravel…

Aux Nuits de Fourvière 2023.

2023-06-13 à 22:00:00 ; fin : 2023-06-15 23:30:00. EUR.

6 rue de l’Antiquaille Théâtres romains de Lyon – Le grand théâtre

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Benjamin Millepied and Alexandre Tharaud, two artists at the top of their art, for a one-on-one meeting, on the music of the greatest classical composers, Bach, Rameau, Beethoven, Schubert, Ravel?

At the Nuits de Fourvière 2023

Benjamin Millepied y Alexandre Tharaud, dos artistas en la cima de su carrera, para un encuentro a solas, al son de la música de los más grandes compositores clásicos, Bach, Rameau, Beethoven, Schubert, Ravel?

En las Nuits de Fourvière 2023

Benjamin Millepied und Alexandre Tharaud, zwei Künstler auf dem Höhepunkt ihrer Kunst, für eine Begegnung zu zweit, mit der Musik der größten klassischen Komponisten, Bach, Rameau, Beethoven, Schubert, Ravel?

Bei den Nuits de Fourvière 2023

