Nuit européenne des musées au Musée des arts de la marionnette 1 place du Petit Collège, 13 mai 2023, Lyon 5e Arrondissement.

Défilé de mode théâtral et concert électro sous les étoiles dans la grande cour, un moment magique à Gadagne ! Visitez également gratuitement les expositions des 2 musées de Gadagne : musée d’histoire de Lyon et musée des arts de la marionnette..

2023-05-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-13 23:59:00. .

1 place du Petit Collège Musée des Arts de la Marionnette – Musées Gadagne

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Theatrical fashion show and electro concert under the stars in the big courtyard, a magical moment at Gadagne! Visit also for free the exhibitions of the 2 museums of Gadagne: museum of history of Lyon and museum of puppet arts.

Desfile de moda teatral y concierto de música electrónica bajo las estrellas en el gran patio, ¡un momento mágico en Gadagne! Visite también gratuitamente las exposiciones de los 2 museos de Gadagne: el museo de historia de Lyon y el museo de artes de la marioneta.

Theatralische Modenschau und Elektrokonzert unter den Sternen im großen Hof, ein magischer Moment in Gadagne! Besuchen Sie auch kostenlos die Ausstellungen der 2 Museen in Gadagne: Musée d’histoire de Lyon und Musée des arts de la marionnette.

Mise à jour le 2023-04-13 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme