Sorcières Place Joannès Ambre, 15 juin 2023, Lyon 4e Arrondissement.

D’après l’essai de Mona Chollet, une pièce avec les comédiennes Ariane Ascaride, Constance Dollé, Clotilde Hesme, Louise Orry-Diquéro

et les musiciennes Franky Gogo et P.R2B. À découvrir aux Nuits de Fourvière..

2023-06-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-17 21:15:00. EUR.

Place Joannès Ambre Théâtre de la Croix-Rousse

Lyon 4e Arrondissement 69004 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Based on the essay by Mona Chollet, a play with the actors Ariane Ascaride, Constance Dollé, Clotilde Hesme, Louise Orry-Diquéro

and the musicians Franky Gogo and P.R2B. To be discovered at the Nuits de Fourvière.

Basado en el ensayo de Mona Chollet, una obra de teatro con los actores Ariane Ascaride, Constance Dollé, Clotilde Hesme, Louise Orry-Diquéro

y los músicos Franky Gogo y P.R2B. A descubrir en las Nuits de Fourvière.

Nach dem Essay von Mona Chollet, ein Stück mit den Schauspielerinnen Ariane Ascaride, Constance Dollé, Clotilde Hesme, Louise Orry-Diquéro

und den Musikerinnen Franky Gogo und P.R2B. Zu entdecken bei den Nuits de Fourvière.

