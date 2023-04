Marché aux Livres Anciens et Vieux Papiers Carnot Place Carnot, 1 janvier 2023, Lyon 2e Arrondissement.

Livres anciens et d’occasion, vieux papiers, cartes postales et disques. 15 bouquinistes réunis dans une association « Au Plaisir des Livres et des Papiers Anciens »..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 18:00:00. .

Place Carnot

Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Antique and second-hand books, old papers and postcards.

Libros antiguos y de segunda mano, papeles viejos, postales y discos. 15 libreros de segunda mano se reunieron en una asociación « Au Plaisir des Livres et des Papiers Anciens ».

Alte und gebrauchte Bücher, alte Papiere, Postkarten und Schallplatten. 15 Antiquariate, die in einem Verein « Au Plaisir des Livres et des Papiers Anciens » (Freude an alten Büchern und Papieren) zusammengeschlossen sind.

Mise à jour le 2016-05-12 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme