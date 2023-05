Voyage en terre d’encens 20 place des Terreaux, 12 mai 2023, Lyon 1er Arrondissement.

Le musée des Beaux-Arts de Lyon présentera, du 12 mai au 10 septembre 2023, une sélection d’œuvres du Musée national – Sultanat d’Oman à l’occasion de l’exposition Voyage en terre d’encens. Collections du Musée national – Sultanat d’Oman..

20 place des Terreaux Musée des Beaux-Arts

Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



The Musée des Beaux-Arts de Lyon will present, from May 12 to September 10, 2023, a selection of works from the National Museum of Oman Sultanate of Oman on the occasion of the exhibition Journey to the Land of Incense. Collections of the National Museum ? Sultanate of Oman.

Del 12 de mayo al 10 de septiembre de 2023, el Museo de Bellas Artes de Lyon presentará una selección de obras del Museo Nacional de Omán Sultanato de Omán con motivo de la exposición Voyage en terre d’incens. Colecciones del Museo Nacional ? Sultanato de Omán.

Das Musée des Beaux-Arts de Lyon zeigt vom 12. Mai bis zum 10. September 2023 eine Auswahl von Werken des Nationalmuseums ? Sultanat Oman anlässlich der Ausstellung Voyage en terre d’encens. Sammlungen des Nationalmuseums ? Sultanat Oman.

