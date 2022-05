Lynne Hanson – En concert au Centre culturel canadien Centre culturel canadien, 27 mai 2022, Paris.

**Mardi 27 mai à 20h, la chanteuse et autrice-compositrice canadienne originaire d’Ottawa,** [**Lynne Hanson**](https://www.lynnehanson.com/) **sera notre invitée sur la scène du Centre culturel canadien pour un concert à la croisée du blues, du folk et de la country.** Connue pour ses performances sur scène pleines d’énergie et son jeu de guitare virtuose, Lynne Hanson embarque le public avec une bonne dose d’humour, un charme bouleversant et un chant puissant qui révèle toute la poésie de ses paroles en anglais. Dans les 12 morceaux de son dernier album “Ice Cream in November” sorti en avril 2022, la chanteuse canadienne repousse toujours plus loin les influences de la musique Americana. D’une chanson à l’autre, son style alterne entre ballades folk à fleur de guitare et morceaux de country-rock à l’intensité orageuse. [Réservez vos places !](https://canada-culture.org/event/lynne-hanson/#booking)

