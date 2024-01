Lynn + Nayra Le Makeda Marseille 5e Arrondissement, vendredi 22 mars 2024.

Festival « Avec le Temps » vous donne rendez-vous au Makeda avec Lynn + Nayra le 22 mars.

Au programme de la soirée



• Lynn

Ce n’est qu’à l’âge de 15 ans que Lynn rejoint le collectif iXi aux côtés de talents tels que Gracy Hopkins et Tices. Ses mélodies, teintées de soul, bossa, et r&b, se baladent entre le français et l’anglais, capturant l’auditoire avec des textes à la fois doux et bruts. À travers son premier EP, « Le Temps des Sentiments », et une série de singles, Lynn nous plonge dans son univers intimistes, nous partageant ses doutes et ses hontes. Actuellement en préparation de son prochain projet, elle continue d’explorer les nuances mélancoliques qui font vibrer son public.



• Nayra

Nayra, une artiste dont le visage porte l’héritage fier de ses grands-mères, avec un trait qui relie la bouche au cœur, tissant un lien profond entre son âme et ses ancêtres. Son parcours musical, autodidacte, l’a menée à devenir auteure, compositrice et à revendiquer fièrement son identité de chanteuse de rap. Depuis son adolescence, sa sensibilité, sa vulnérabilité et sa sincérité brute sont la source de sa puissance artistique, nous plongeant dans un univers à la fois sombre et lumineux. Jeune femme aux multiples facettes, elle dévoile à travers ses textes l’urgence de dépeindre son environnement et de revendiquer la place qui lui revient dans ce monde complexe. Son art est le reflet authentique de son être, une invitation à explorer la profondeur de ses émotions et de son vécu, et une affirmation de sa place.



Dans le cadre du festival avec le Temps.

Le Makeda 103 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22



