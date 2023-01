Lynn Adib & Marc Buronfosse – Festival au Fil des Voix 2023 Le 360 Paris Music Factory, 25 janvier 2023, Paris.

Le mercredi 25 janvier 2023

de 20h30 à 22h00

. payant

Plein : 19€ Réduit : 17€

Le rendez-vous des grandes voix du monde.

Lynn Adib est une chanteuse syrienne née à Damas, Marc Buronfosse est contrebassiste et guitariste habitué des scènes parisiennes. Le duo est né durant l’été 2020 lors d’un concert improvisé à la dernière minute, sur l’île de Paros en Grèce, comme une fenêtre qui s’ouvrait soudainement au milieu de la pandémie, cristallisant l’envie de faire de la musique pour un public avide de sons et de vibrations. Ce concert fut un moment mémorable pour le duo, comme pour l’audience, la magie a immédiatement opéré et les a convaincus de continuer ce duo et ainsi d’envisager ce projet d’album commun.

Avec Nearness, Lynn et Marc s’étaient fixés plusieurs objectifs : être proche de l’autre, toucher l’âme, agrandir l’espace… La voix et la basse s’allient, orient et jazz se parlent. Ici mélodie, rythmes et cordes, celles de la voix et celles de la basse.

LINE-UP

Lynn Adib · voix et flûte

Marc Buronfosse · contrebasse et Fender VI

Invitée : Ananda Brandão · batterie

ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE

Nearness / 6 Mai 2022 / Arts Culture Europe / InOuïe Distribution

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://www.aufildesvoix.com/programmation/lynnadibmarcburonfosse/

