LYNKS | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris, vendredi 26 avril 2024.

Le vendredi 26 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Public jeunes et adultes. payant

prévente : 15€*

sur place : 18€

Lynks mène une revolution queer pronant une domination totale !

Et les affaires vont bon train : célébré.e. par la presse britannique, son show épatant grâce auquel iel s’est produit dans tout le Royaume Uni, est devenu cultissime. Multipliant les collabs avec des artistes tels que Goat Girl, Shame, Confidence Man et Sorry, iel a sorti un nouvel hymne électro-pop disséquant l’hédonisme queer à paraître chez le célèbre pourvoyeur de l’indie : Heavenly Records.

Iel met son immense créativité au service de morceaux pop mêlant électro et grosses bases de synthé. L’artiste ne se prend pas au sérieux, s’amuse beaucoup et se présente tout simplement comme le “best musician in the world” !

La joyeuse messe est dite ! Viens la célébrer avec Lynks !

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2023-12-01/lynks

