Lynda – Lyndream Tour (Tournée) L’AUTRE CANAL, 26 avril 2023, NANCY.

Lynda – Lyndream Tour (Tournée) L’AUTRE CANAL. Un spectacle à la date du 2023-04-26 à 20:00 (2023-04-25 au ). Tarif : 38.0 à 53.0 euros.

Lynda, c’est une histoire de passion pour la musique. Ses premiers pas dans la musique se font aux cotés des plus grands, donnant naissance aÌ une carrière solo en pleine expansion. Sa voix allie puissance et douceur, intimité et universalité. Le 26 mai dernier, elle foule pour la première fois la scène de l’Olympia pour un concert aÌ guichets fermés. Aujourd’hui, son succeÌs est récompensé et Lynda compte parmi les reines du R&B français. Prenez dates : En tournée dans toute La France aÌ partir du 25 avril 2023, le Lyndream Tour s’arrêtera au Zénith de Paris le vendredi 12 mai 2023 et au Dôme de Marseille le samedi 13 mai. Lynda

Votre billet est ici

L’AUTRE CANAL NANCY 45 BD D’AUSTRASIE Meurthe-et-Moselle

Lynda, c’est une histoire de passion pour la musique. Ses premiers pas dans la musique se font aux cotés des plus grands, donnant naissance aÌ une carrière solo en pleine expansion. Sa voix allie puissance et douceur, intimité et universalité. Le 26 mai dernier, elle foule pour la première fois la scène de l’Olympia pour un concert aÌ guichets fermés. Aujourd’hui, son succeÌs est récompensé et Lynda compte parmi les reines du R&B français.

Prenez dates : En tournée dans toute La France aÌ partir du 25 avril 2023, le Lyndream Tour s’arrêtera au Zénith de Paris le vendredi 12 mai 2023 et au Dôme de Marseille le samedi 13 mai.

.38.0 EUR38.0.

Votre billet est ici