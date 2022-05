Lyncéus Festival: Festival #8 édition “Sauvage” Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Lyncéus Festival: Festival #8 édition "Sauvage" Esplanade de la Banche Divers lieux dans la ville Binic-Étables-sur-Mer

2022-06-19 – 2022-06-26

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor Binic-Étables-sur-Mer Découvrez toute la programmation du Lyncéus Festival : spectacle in situ, concerts, rencontres et pleins d’autres propositions sur le site du festival: www.lynceusfestival.com. lynceusfestival@gmail.com +33 7 60 53 08 56 https://www.lynceus.fr/ Découvrez toute la programmation du Lyncéus Festival : spectacle in situ, concerts, rencontres et pleins d’autres propositions sur le site du festival: www.lynceusfestival.com. Esplanade de la Banche Divers lieux dans la ville Binic-Étables-sur-Mer

