Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Lyncéus Festival, écritures dans la ville Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Lyncéus Festival, écritures dans la ville, 20 juin 2021-20 juin 2021, Binic-Étables-sur-Mer. Lyncéus Festival, écritures dans la ville 2021-06-20 – 2021-06-27 Esplanade de la Banche Divers lieux dans la ville

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor Depuis 2014, le collectif Lynceus organise un festival de créations hors-les-murs dédié aux écritures contemporaines pour le spectacle vivant. Chaque année, entre octobre et décembre, le collectif accueille des auteurs en résidence d’écriture. Une fois achevés, leurs textes sont confiés à des metteurs en scène invités ou issus du collectif. Au cours du mois de juin suivant, lors d’une résidence commune de création, chaque metteur en scène et son équipe travaillent alors aux spectacles qui composeront la programmation du Lyncéus Festival. En 2021, le thème sera :« C’était mieux après ». +33 6 98 09 55 07 http://www.lynceusfestival.com/ Depuis 2014, le collectif Lynceus organise un festival de créations hors-les-murs dédié aux écritures contemporaines pour le spectacle vivant. Chaque année, entre octobre et décembre, le collectif accueille des auteurs en résidence d’écriture. Une fois achevés, leurs textes sont confiés à des metteurs en scène invités ou issus du collectif. Au cours du mois de juin suivant, lors d’une résidence commune de création, chaque metteur en scène et son équipe travaillent alors aux spectacles qui composeront la programmation du Lyncéus Festival. En 2021, le thème sera :« C’était mieux après ».

Détails Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Binic-Étables-sur-Mer Adresse Esplanade de la Banche Divers lieux dans la ville Ville Binic-Étables-sur-Mer