Lyncéus Festival 2024 Edition #10 Esplanade de la Banche Binic-Étables-sur-Mer, mardi 2 juillet 2024.

Lyncéus Festival 2024 Edition #10 Esplanade de la Banche Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Depuis 2014, le Collectif LYNCEUS organise à Binic–Etables-sur-mer (22) un festival de créations hors-les-murs et in situ dédié aux écritures contemporaines pour le spectacle vivant. Créations théâtrales en plein air, concerts et rencontres à partir de 18h en semaine et à partir de 11h le weekend. Spectacles payantes, les concerts et rencontres gratuits. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02

fin : 2024-07-07

Esplanade de la Banche Divers lieux dans la ville

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne lynceusfestival@gmail.com

