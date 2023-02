LYNA MAHYEM LE NOUVEAU CAP AULNAY SOUS BOIS Catégories d’Évènement: Aulnay-sous-Bois

LYNA MAHYEM LE NOUVEAU CAP, 10 mars 2023, AULNAY SOUS BOIS. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:30. Tarif : 24.2 à 24.2 euros. Lyna Mahyem, est l'une des artistes urbaines les plus douées et talentueuses de sa génération. La jeune artiste, originaire d'Argenteuil dans le Val d'Oise, après avoir sorti un premier album «?Femme forte?» où elle y a mis toute sa personne. Après être venue au Nouveau Cap en?«?résidence de création?» au mois d'octobre dernier, conclut par un concert mémorable au «?Trianon?», elle nous revient avec son nouvel opus toujours aussi riche, mais emplit de maturité?

Détails Catégories d’Évènement: Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Autres Lieu LE NOUVEAU CAP Adresse 56, rue Auguste Renoir Ville AULNAY SOUS BOIS Tarif 24.2-24.2 lieuville LE NOUVEAU CAP AULNAY SOUS BOIS Departement Seine-Saint-Denis

AULNAY SOUS BOIS Seine-Saint-Denis