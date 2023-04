Boutique éphémère Créateurs le samedi 13 mai 2023 Lyla déco Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Boutique éphémère Créateurs le samedi 13 mai 2023 Lyla déco, 13 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Boutique éphémère Créateurs le samedi 13 mai 2023 Samedi 13 mai, 10h00 Lyla déco Entrée libre Vous êtes cordialement invités avec vos amis à l’Expo- vente Créateurs le samedi 13 mai 2023 chez Lyla Déco 49 boulevard Montalembert à Villeneuve d’Ascq. Faites le plein d’idées cadeaux originaux : Bijoux, Bouquets, Céramiques Raku, Coaching déco, Stages artistiques, Cannage, Fleurs séchées, Perles anciennes, Dessins au lavis, herbiers…

Rencontrez les créatrices : @lyla-deco, @roseorangervero, @_marymala,

@i.hayaud, @elisabethhalloojoye Nous vous attendons nombreux de 10h à 18h Lyla déco 49 boulevard Montalembert 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0631387342 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

