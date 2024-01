LYL broadcast party L’Embobineuse Marseille, vendredi 2 février 2024.

LYL broadcast party ♫♫♫ Vendredi 2 février, 20h00 L’Embobineuse 8€ + 2€ d’adhésion

FÊTE DE LYL RADIO À L’EMBOBINEUSE

LYL Marseille revient à l’Embo pour une nuitée de broadcast live — venez écouter, regarder, se mouvementer et diffuser avec nous !

Votre fidèle équipe se remet derrière les decks en compagnie de trois duos qui ont mangé beaucoup de soupe cette saison notre studio leur est devenu trop petit. Au programme: A/C, The Hazard et Bouche à goutte ! les community radio c’est surtout de la rencontre rencontrons-nous donc ! open decks la dernière heure pour les plus enthousiastes

A/C aka Aramo & Cyber Utopianism

https://lyl.live/episode/rodeo-and-digital-larvae-2

BOUCHE À GOUTTE, hybrid live set

Bouche à goutte, et inversement. DJ Freeoul x Constance panoptique Chlore préparent un set branché DANCE avec quart d’heure américain, micros & pédales, platines Technics, boîte à rythme Roland R8, clé USB Verbatim, MFB Synth II. Le mental c’est lamentable, le punk c’est funk, le process c’est de ne pas processer. Inversement.

https://lyl.live/show/bouche-a-goutte

THE HAZARD, psychédélique/rock/downtempo/ Marseille

Résidents lyl radio sur l’émission The crazy race of Lone Sloane, référence sonore SF/fantasy des années 70/80, pour un dj set qui commencera par poum poum tchack poum poum poum tchack, et ensuite un peu de dling gling dling pour finir par un tata tshhhhhh

https://lyl.live/episode/the-crazy-race-of-lone-1

+ b4b avec LYL DJs !

– 8E cash/cb + preventes

L'Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur