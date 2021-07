lydie fuerte quartet LE TRITON, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, Les Lilas.

lydie fuerte quartet

LE TRITON, le vendredi 10 septembre à 20:30

Lydie Fuerte et sa guitare : Une intimité tissée au fil des années… Une vie en symbiose… Une sensibilité musicale et artistique à fleur de peau… Une démarche toute personnelle quant à la qualité du son et du silence… Le désir d’exprimer son propre univers, enveloppant… Telle est la démarche artistique de cette guitariste. « Ahora y siempre » c’est aussi un spectacle que Lydie Fuerte veut offrir au public. Elle réunit, autour de sa guitare, différents artistes de talent, de disciplines et de milieux différents. Sur ses compositions originales Lydie et ses artistes offrent un spectacle riche en couleurs, énergie et émotions.

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T20:30:00 2021-09-10T22:00:00