Lydie BARKEF et ses amis : Anne-Cécile RIO-YAGMOURIAN, soprano dramatique / Suren SHAHI-DJANYAN, basse / Anthony CONLON, comédien Église Saint-Merry Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Lydie BARKEF et ses amis : Anne-Cécile RIO-YAGMOURIAN, soprano dramatique / Suren SHAHI-DJANYAN, basse / Anthony CONLON, comédien Église Saint-Merry, 30 octobre 2022, Paris. Le dimanche 30 octobre 2022

de 16h00 à 18h00

. gratuit Entrée libre – Participation libre

« Rêveries musicales » : Pièces de Franz Schubert, Johannes Brahms, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Alexandre Scriabine, Sergueï Rachmaninov et Nikolaï Rimski-Korsakov Lydie Barkef, piano Lydie Barkef est titulaire d’un premier Prix de piano, d’une Licence de concert et d’une Licence d’enseignement. C’est à la rencontre avec l’éminent pédagogue Jean Fassina qu’elle doit l’épanouissement de son talent de soliste. Elle est l’invitée d’honneur à la Fondation Brahms à Baden-Baden.

Elle donne de nombreux récitals en Europe, au cours desquels elle interprète notamment en création des œuvres de Hovhanessian, Roger Calmel, Germaine Tailleferre, Elmas et Jean-Louis Belgrand. Elle joint son talent à de celui de nombreux artistes : le hautboïste Jacques Vandeville, le baryton Michel Piquemal, le comédien Tony Jacquot de la Comédie Française…

Elle est régulièrement à l’affiche des cycles de concert Autour du piano à la salle Cortot, et s’est spécialisée dans le répertoire à deux pianos, qu’elle donne à entendre avec son complice la pianiste argentin Claudio Chaïquin. Elle permet la diffusion auprès du public d’une cinquantaine d’œuvres pour deux pianos, dont certaines méritaient d’être redécouvertes. Elle est invitée de nombreuses fois à se produire, seule ou en musique de chambre dans le cadre des concerts de l’église Saint-Merry.

Elle est à l’origine de nombreux concerts à thèmes (Autour de Beethoven, Autour du groupe des Six, Images de Chopin, Ravel et son époque…), et se produit dans les Étés musicaux de Villelongue, Serignan, Cruas, Alba-la-Romaine. Femme engagée, Lydie Barkef offre son concours aux fondations qui la sollicitent : Fondation pour l’enfance, Association Adicare (Professeur Cabrol), Association française contre les myopathies, Ordre de Malte, Rotary Club. Lydie Barkef est chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres. Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie 75004 Paris Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-9-octobre-2022-concert-de-l-association-femmes-et-musique/ 01 42 71 93 93 concerts@saintmerry.org

© Église Saint-Merry

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Église Saint-Merry Adresse 76 rue de la Verrerie Ville Paris lieuville Église Saint-Merry Paris Departement Paris

Église Saint-Merry Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Lydie BARKEF et ses amis : Anne-Cécile RIO-YAGMOURIAN, soprano dramatique / Suren SHAHI-DJANYAN, basse / Anthony CONLON, comédien Église Saint-Merry 2022-10-30 was last modified: by Lydie BARKEF et ses amis : Anne-Cécile RIO-YAGMOURIAN, soprano dramatique / Suren SHAHI-DJANYAN, basse / Anthony CONLON, comédien Église Saint-Merry Église Saint-Merry 30 octobre 2022 Église Saint-Merry Paris Paris

Paris Paris