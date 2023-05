Lydie Arickx – Les Voiles Véroniques Eglise de Saint-Séverin, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Peints au charbon végétal et aux pigments naturels, ces voiles fluides transcendent la verticalité de l’église gothique sur dix mètres de hauteur.

Peintre, dessinatrice et sculptrice, Lydie Arickx est une figure incontournable de la scène expressionniste française. L’artiste aborde sans concession, depuis ses débuts, le cycle de la vie et de la mort, soit une thématique universelle.

L’artiste propose pour cette parenthèse de la Nuit Blanche une installation de bandes de papiers japonais très fins (Kozo) sur dix mètres de haut, tout en transparence, peints au charbon végétal et aux pigments naturels. Ces très grands voiles jouerons sur la légèreté et la fluidité de la matière avec la verticalité de Saint-Séverin. Entre résilience et élévation, le sujet symboliserait l’arbre de vie, l’harmonie et le lien entre les éléments terrestres et la spiritualité, l’alliance du corps et de l’esprit.

Avec le soutien d’Art, Culture et Foi et la Fondation Loo & Loo pour l’art contemporain.

Avec le commissariat de Bruno Blosse.

Eglise de Saint-Séverin 2 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

Contact :

Biancarickx