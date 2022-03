Lycées Journées portes ouvertes Ville de Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Lycées Journées portes ouvertes Ville de Menton, 26 mars 2022, Menton. Lycées Journées portes ouvertes

Ville de Menton, le samedi 26 mars à 09:00

**Lycée polyvalent Pierre et Marie Curie** 9h – 12h 353 avenue du Doyen Lépine **Lycée professionnel Paul Valéry** 9h – 13h 1 avenue Saint-Jacques Samedi 26 mars, les lycées de Menton ouvrent leurs portes aux futurs lycéens et étudiants : Ville de Menton Menton 06500 Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Ville de Menton Adresse Menton 06500 Ville Menton lieuville Ville de Menton Menton Departement Alpes-Maritimes

Ville de Menton Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Lycées Journées portes ouvertes Ville de Menton 2022-03-26 was last modified: by Lycées Journées portes ouvertes Ville de Menton Ville de Menton 26 mars 2022 Menton Ville de Menton Menton

Menton Alpes-Maritimes