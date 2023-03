Découvrons l’Europe au Lycée Wlérick Lycée Wlérick Mont-de-Marsan Catégories d’Évènement: Landes

Découvrons l’Europe au Lycée Wlérick Lycée Wlérick, 11 mai 2023, Mont-de-Marsan. Découvrons l’Europe au Lycée Wlérick Jeudi 11 mai, 09h00 Lycée Wlérick réservé aux élèves du Lycée Une journée d’animation pour permettre aux lycéens de découvrir les richesses et la diversité des cultures qui composent l’Union Européenne. Au programme : atelier culture et gastronomie avec nos volontaires du Corps Européen de Solidarité, initiation linguistique dans plusieurs langues, jeu sur la construction européenne, découverte des institutions européennes et de leurs rôles… Lycée Wlérick 6 rue jean macé 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « vanessavarela.wipsee@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

