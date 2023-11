Fête des Terroirs Edition 2023 Lycée Viticole Libourne Montagne Montagne, 2 décembre 2023, Montagne.

Fête des Terroirs Edition 2023 2 et 3 décembre Lycée Viticole Libourne Montagne Tarif : 6 € (parcours dégustation et verre gravé). Repas : 24 €. Réservation obligatoire.

Les 2 et 3 décembre, découvrez le monde du vin avec 28 lycées viticoles représentés lors de la Fête des Terroirs !

Dans l’atmosphère feutrée de nos chais, laissez-vous guider par nos élèves et étudiants pour un tour de France des vins et des produits du terroir pour un droit d’entrée de 6 euros.

+ de 55 références de vins à découvrir parmi les appellations les plus prestigieuses

+ de 100 élèves pour vous accueillir

Muni d’un verre de dégustation, collector, vous aurez la possibilité de déguster des vins venant des quatre coins de la France et des appellations les plus prestigieuses comme les plus intimes.

L’ensemble du personnel et les équipes pédagogiques comme celles des services techniques et de l’exploitation s’associent aux élèves et étudiants pour que cette journée soit une réussite et incarne notre sens de l’accueil autant que notre fierté d’appartenir à l’Enseignement Agricole.

Le dimanche, les Rouleurs de Barriques de Lussac Saint-Emilion proposeront des démonstrations et animeront des jeux traditionnels.

Lycée Viticole Libourne Montagne 36 route de goujon 33570 montagne Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557552121 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateaugrandbaril.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

