Fête des Terroirs Lycée Viticole de Libourne-Montagne, 3 décembre 2022, Montagne.

Tarif : 6 € (comprenant le verre de dégustation).

Le salon incontournable des vins et de la gastronomie débarque les 3 et 4 décembre !

Lycée Viticole de Libourne-Montagne 38 Route de goujon, 33570 Montagne Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine

3 et 4 décembre au Lycée Viticole de Libourne-Montagne, de 10h à 18h

Dans l’atmosphère feutrée de nos chais, laissez-vous guider par nos élèves et étudiants pour un tour de France des vins et des produits du terroir.

Pour un droit d’entrée de 6 euros, muni d’un verre de dégustation, collector, vous aurez la possibilité de déguster une gamme de 50 références de vins venant des quatre coins de la France et des appellations les plus prestigieuses comme les plus intimes.

Des haltes gourmandes autour des produits de la mer, de terrines et foies gras du Périgord, de jus de fruits du Lot et Garonne, de miel et fromages du Cantal, ponctueront votre promenade gustative et vous permettront de préparer les fêtes.

Si vous souhaitez vous restaurer sur place, n’oubliez pas de réserver en nous appelant au 05 57 55 21 21 (menu à 22€ entrée / plat / fromage / dessert, vin compris, 10 € pour les enfants).

L’ensemble du personnel du Lycée s’associe aux élèves, étudiants et apprentis pour que cette journée soit une réussite et incarne notre sens de l’accueil autant que notre fierté d’appartenir à l’Enseignement Agricole. Les bénéfices dégagés lors de cette manifestation seront dédiés au financement des voyages d’étude et des projets pédagogiques.



