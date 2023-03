Chaise d’Edward Bond lycée Viollet-le-Duc à Villiers-Saint-Frédéric, 30 mars 2023, Villiers-Saint-Frédéric.

« L’imaginaire n’est pas une fuite du réel. Il montre plutôt comment on est attaché à la réalité. » Edward Bond.

Dans Chaise, on observe les rouages d’une société sécuritaire ultra-avancée où toute initiative, où toute démonstration d’affection devient suspecte. C’est ainsi qu’apparaît le conflit entre l’individu et la société, mais surtout la manière dont l’humain entre en résistance. C’est une pièce qui interroge notre sentiment de liberté et nous révèle qu’il est intimement lié à notre faculté de rêver.

Dès la première année d’exploitation de ce spectacle, la Cie Jordils a accueilli des classes de terminale du lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois pour une rencontre et discussion à l’issue de la représentation. L’intérêt flagrant des élèves pour cette histoire et la richesse des discussions qui ont suivi les représentations, nous ont incité à adapter le forma du spectacle pour pouvoir le jouer en salle de classe et aller à la rencontre de plus de jeunes.

1 représentation mercredi 29 mars, lycée EREA Toulouse Lautrec à Vaucresson

– de 14h30 à 16h30 dans la salle de théâtre de l’établissement pour l’ensemble des lycéens

2 représentations jeudi 30 mars, lycée Viollet-le-Duc à Villiers-Saint-Frédéric

– de 10h à 12h pour 3 classes de 1ère pro TBEE, 1ère pro 1AFB et 1ère générale

– de 14h à 16h pour 2 classe et demi de 1ère générale spécialité HLP (Humanités-Littératures-Philosophie) et 1ère pro 1MACB et ICCEL

Les représentations auront lieu dans la salle polyvalente du lycée.

2 représentations du vendredi 31 mars au lycée Le Corbusier à Poissy :

– 9h30-11h30 : pour 2 classes de 2nde et 1ère STD2A

– 13h40-15h30 : pour 2 classes de 2nde et BTS

lycée Viollet-le-Duc à Villiers-Saint-Frédéric 1 Rte de Septeuil, 78640 Villiers-Saint-Frédéric

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T10:00:00+02:00 – 2023-03-30T12:00:00+02:00

2023-03-30T14:00:00+02:00 – 2023-03-30T16:00:00+02:00

