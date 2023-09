CINE ARCHI du 03 octobre 2023: Les femmes du 6ème étage. Lycée Victor Schoelcher, Théatre Fort-de-France, 13 octobre 2023, Fort-de-France.

CINE ARCHI du 03 octobre 2023: Les femmes du 6ème étage. Jeudi 12 octobre, 23h00 Lycée Victor Schoelcher, Théatre Entrée libre

La Maison de l’Architecture de Martinique vous convie à la projection du film Les femmes du 6ème étage de Philippe Le Guay au théâtre du Lycée Schoelcher à Fort-de-France le mardi 3 octobre 2023.

Venez vous initier à l’architecture Haussmannienne et analyser son rôle dans le film avec pour mise en bouche une petite présentation suivie de la projection du film pour cette séance d’octobre !

Les Ciné-Archi ont lieu tous les premiers mardi de chaque mois et vous invite à (re)découvrir un film au travers de son architecture.

La Maison de l’Architecture de Martinique est une association qui promeut et diffuse la culture architecturale et urbaine de l’île. Tenez-vous informez de nos actions et des séances mensuelles de Ciné Archi en nous suivant sur les réseaux ou en nous soutenant en adhérant à la MAM :

Lycée Victor Schoelcher, Théatre Fort-de-France Fort-de-France 97200 Martinique

Maison de l’Architecture de Martinique