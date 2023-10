Visites du nouveau Lycée Schoelcher (FDF) avec l’architecte Lycée Victor Schoelcher Fort-de-France, 14 octobre 2023, Fort-de-France.

Visites du nouveau Lycée Schoelcher (FDF) avec l’architecte 14 et 15 octobre Lycée Victor Schoelcher Visite gratuite, places limitées, inscription obligatoire :

A l’occasion des Journée Nationales de l’Architecture, la Maison de l’Architecture de Martinique (MAM) vous invite à son Parcours Commenté mettant en lumière le nouveau et déjà emblématique Lycée Schoelcher de Fort-de-France.

Venez découvrir l’établissement en compagnie de l’architecte, Gustavo Torres, ce samedi 13 ou ce dimanche 14 octobre.

4 horaires de visite sont proposés :

Samedi 14 octobre, premier départ à 8h00 et second départ à 9h30.

Dimanche 15 octobre, premier départ à 8h00 et second départ à 9h30.

Rendez-vous sur le parvis d’entrée des élèves du lycée 15 minutes avant le départ.

Les visites durent 1H15 et sont ouvertes à toutes et à tous ! Que vous ne connaissez rien à l’architecture ou au contraire que cette discipline vous passionne ; amateurices, étudiant·e·s, professionnel·le·s et autres curieux·ses, n’attendez plus, inscrivez-vous !

Pensez à vous équiper de chaussures de marche, couvre-chef et bouteille d’eau.

Attention : les places sont limitées et les inscriptions obligatoires ici :

https://www.helloasso.com/associations/la-maison-de-l-architecture-de-la-martinique/evenements/visites-du-lycee-schoelcher?_ga=2.195588972.1517649597.1697136736-670030891.1692799097

Maison de l’Architecture de Martinique