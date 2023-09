Journées Nationales de l’APMEP Lycée Victor-et-Hélène-Basch (VHB) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Journées Nationales de l’APMEP Lycée Victor-et-Hélène-Basch (VHB) Rennes, 21 octobre 2023, Rennes. Journées Nationales de l’APMEP 21 – 24 octobre Lycée Victor-et-Hélène-Basch (VHB) Lycée Victor-et-Hélène-Basch (VHB) 15 Avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://jnjonzac.apmep.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T08:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

2023-10-24T08:00:00+02:00 – 2023-10-24T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Lycée Victor-et-Hélène-Basch (VHB) Adresse 15 Avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Lycée Victor-et-Hélène-Basch (VHB) Rennes latitude longitude 48.125633;-1.690759

Lycée Victor-et-Hélène-Basch (VHB) Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/