découverte du « dnmade » création métal / Lycée Vauban Brest 31 mars et 1 avril Lycée Vauban Bâtiment M, Brest

Les étudiantes, les étudiants et les enseignants du DNMADE Création Métal du lycée Vauban vous accueillent au bâtiment M pour vous faire découvrir cette jeune formation, ouverte en 2018, qui propose un enseignement post-bac qui combine arts, arts appliqués et artisanat d'art. On y apprend à le dessin, la couleur, le modelage, l'infographie, la démarche de projet tout en apprenant différentes techniques de mise en œuvre des métaux telles que la dinanderie, la monture en bronze, le reperçage, l'usinage et les différents types de soudage à la flamme ou électrique. Les domaines d'applications sont très variés et amènent aux métiers de sculpteur métal, de dinandier, d'artisan-créateur de luminaires, de mobilier, de bijoux…il n'y a pas de limites à part l'imagination des étudiants. Durant les Journées Européennes des Métiers d'Art, vous pourrez découvrir nos ateliers, nos outillages, nos machines et nos créations. Vous pourrez également assister à des démonstrations de nos savoir-faire, comme la dinanderie ainsi que d'autres techniques rares. Vous pourrez aussi rencontrer et discuter avec les étudiants, les étudiantes de première, deuxième et troisième année de la formation Dnmade Création Métal, ainsi qu'avec leurs professeurs. Ce sera l'occasion d'échanger sur les contenus de la formation, les productions des élèves, les projets passés et à venir, les échanges et les partenariats possibles.

2023-03-31T09:30:00+02:00 – 2023-03-31T16:00:00+02:00

2023-04-01T09:30:00+02:00 – 2023-04-01T16:00:00+02:00 dinanderie sculpture Dnmade Création Métal

