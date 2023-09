Balade Enchantée du GR® de Bordeaux Métropole Lycée Vaclav Havel Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Balade Enchantée du GR® de Bordeaux Métropole Lycée Vaclav Havel Bègles, 17 septembre 2023, Bègles. Balade Enchantée du GR® de Bordeaux Métropole Dimanche 17 septembre, 13h45 Lycée Vaclav Havel inscription obligatoire, gratuite Bordeaux Métropole organise une balade enchantée du GR® Métropolitain, le dimanche 17 septembre 2023 de 14h à 18h à Bègles. Rendez-vous à 13h45, arrêt de tramway C – Lycée Vaclav Havel

Départ à 14h00

Retour 18h00, arrêt de tramway C – La Belle Rose Cette balade de 8 km sera encadrée par la fédération de randonnée pédestre, nous traverserons les parcs de Mussonville et de l’Estey puis un petit concert sera organisé près du lac de Bègles. Balade gratuite sur incription obligatoire par mail : gr@bordeaux-metropole.fr

Accessible à tous, à partir de 7 ans.

Accessible à tous, à partir de 7 ans.

Venez nombreux ! Lycée Vaclav Havel 532 Route de Toulouse, Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

