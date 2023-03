Espace de littérature francophone / littérature en langue française Lycée THIERS MARSEILLE Marseilla Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Espace de littérature francophone / littérature en langue française Lycée THIERS MARSEILLE, 16 mars 2023, Marseilla. Espace de littérature francophone / littérature en langue française 16 – 27 mars Lycée THIERS MARSEILLE -Un espace d’exposition d’ouvrages et de romans francophones ou de langue française sera organisé au CDI du Lycée Thiers pendant la période de la Semaine de langue française et de la francophonie.

-Après une sensibilisation en classe (Seconde, Premère de spécialité Géopolitique, Terminale), les élèves seront invité.es à s’y rendre, à lire des extraits des ouvrages exposés, puis à les emprunter. Lycée THIERS MARSEILLE 5 PLACE DU LYCEE Marseilla 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T10:00:00+01:00 – 2023-03-16T11:00:00+01:00

2023-03-27T11:30:00+02:00 – 2023-03-27T12:15:00+02:00 ©France Culture

