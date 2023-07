Projection et discussion sur le film « L’École provinoise en résistance, écoliers et instituteurs unis dans la lutte contre l’occupant » Lycée Thibaut de Champagne – Ancien palais des comtes de Champagne et Brie (cl. MH) Provins, 16 septembre 2023, Provins.

Projection et discussion sur le film « L’École provinoise en résistance, écoliers et instituteurs unis dans la lutte contre l’occupant » 16 et 17 septembre Lycée Thibaut de Champagne – Ancien palais des comtes de Champagne et Brie (cl. MH) Entrée libre

Projection du film « L’École provinoise en résistance, écoliers et instituteurs unis dans la lutte contre l’occupant », réalisé par les lycéens lauréats du Concours national de la Résistance, 1er départemental et 1er prix de l’académie de Créteil au concours « La Résistance et l’école ».

Discussion à l’issue de la projection.

Lycée Thibaut de Champagne – Ancien palais des comtes de Champagne et Brie (cl. MH) 3 rue du Collège 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 00 33 33 http://www.lyceethibautdechampagne.com/ L’actuel Lycée Polyvalent Thibaut de Champagne occupe les bâtiments de l’ancien palais des Comtes de Champagne.

Le lycée de Provins est un lieu chargé d’histoire. Des tombeaux mis à jour lors des travaux des années 1960 révèlent une présence mérovingienne. La découverte à cette occasion d’une plaque-boucle du VIIe siècle ornée de filigranes d’argent, depuis déposée au musée, représente actuellement la plus ancienne trace historique concernant Provins. Un bâtiment fortifié dut occuper assez tôt l’éperon rocheux, comme l’atteste la salle basse de la chapelle, datable du XIe siècle, cependant il faut attendre 1161 pour voir mentionner le palais, dans un acte du comte de Champagne Henri le Libéral (c’est-à-dire le généreux).

Au XIIe siècle, Provins occupe une des premières places commerciales d’Europe, grâce aux foires de Champagne établies sous la protection des comtes. Henri le Libéral, un des plus grands seigneurs du royaume, fait édifier un palais dont la magnificence contraste avec les austères constructions militaires de l’époque. De la grande salle d’apparat subsiste un pan de mur, rythmé de contreforts et percé de baies géminées. Le même comte fait édifier la chapelle privée qui existe encore, c’est un exemple exceptionnel de chapelle palatine : la salle haute, voûtée d’ogives et ornée de chapiteaux, est réservée au comte et à ses proches. La salle basse, trace d’un château primitif, est destinée aux serviteurs et permet d’accéder à des caves creusées dans la roche et faisant fonction d’entrepôts souterrains.

La cour de Champagne est un brillant foyer intellectuel. La comtesse Marie, épouse d’Henri, est la fille d’Aliénor d’Aquitaine. Elle contribue à introduire dans la France du Nord la littérature courtoise qui fleurit en pays d’Oc. Elle protège les poètes et les romanciers, notamment Chrétien de Troyes.

Au siècle suivant le comte Thibaut IV, qui donne son nom au lycée, fait édifier une nouvelle salle de réception correspondant à l’actuelle salle « Thibaut IV »utilisée pour les devoirs surveillés pour les élèves pendant l’hiver, les conseils d’administration…. Le rez-de-chaussée, orné d’arcatures, présentait des piliers soutenant des poutres et le plancher de l’étage. Cet étage supérieur correspond à la salle d’apparat, somptueuse, lambrissée, d’une hauteur de 13 m et chauffée par deux cheminées.

De la même époque datent la salle des professeurs, la salle qui lui est contiguë et la cave dite aux chevaux. Les deux premières sont des maisons appartenant aux chanoines qui au XIIIe siècle géraient les affaires spirituelles et temporelles de la collégiale Saint-Quiriace, dont le majestueux chevet domine la cour sud. Elles ont conservé une partie de leur décor sculpté de l’époque. La cave aux chevaux se trouve est une salle voûtée qui fit vraisemblablement fonction d’entrepôt ou de citerne.

Passé avec la ville dans le domaine royal à la fin du XIIIe siècle, le palais deviendra le siège de fonctions officielles, notamment l’Auditoire. Fondé dès 1556, le collège occupera un peu plus tard l’ancien palais. A partir de 1670, les Oratoriens en prennent la direction, il est laïcisé et réorganisé à la Révolution. Sa fonction éducative va se poursuivre jusqu’à aujourd’hui. Il verra passer comme élèves Edmond Nocard, collaborateur de Pasteur, et Charles Lénient, éminent professeur de lettres à la Sorbonne. Les lieux sont donc depuis longtemps dévolus à la culture, et les élèves peuvent trouver dans cet environnement prestigieux un cadre particulièrement favorable aux études. Parking du Jardin des Brébans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Lycée Thibaut de Champagne