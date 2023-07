Brouhahas Artistiques et Culturels Lycée Sandar Limonest, 10 juillet 2023, Limonest.

Brouhahas Artistiques et Culturels 10 – 14 juillet Lycée Sandar Le tarif est déterminés par MJC dans le cadre d’un maximum de 200 € par jeunes pour les 4 jours. Chaque MJC applique sa grille de coefficient à partir de ce tarif.

Le projet Brouhahas est un projet qui a pour objet de permettre à des jeunes de 12 à 25 ans, issus.es de territoires différents (quartiers, communes), de rencontrer et travailler avec un.e artiste dans l’objectif de produire une création artistique avec une contrainte de temps et de lieux. Ce dispositif permet de travailler en format résidence de création. Pour cela, le Réseau R2AS des MJC, mets des moyens humains (animateur de réseau, direction, chargée de communication) et s’appuie sur les moyens matériels et humains des MJC des départements du Rhône et l’Ain.

L’objectif final étant que chaque jeune ait pu :

• Rencontrer un artiste et pratiquer avec lui sa discipline,

• Expérimenter la situation de création avec le soutien de l’artiste,

• Travailler avec d’autres jeunes interessés.es par la discipline artistique,

• Effectuer une représentation de la création à laquelle il.elle a contribué.e.

Pour cela, le Réseau avec l’appui des animateurs.trices jeunesse, des coordinateurs d’activités de pratiques et des directions de MJC, travaille depuis le mois de juin dernier pour une réalisation en juillet 2023.

Les exigences du Réseau :

Pour les artistes :

• Qu’ils.elles soient des artistes ayant une activité toujours en cours.

• Qu’ils.elles aient la volonté et la capacité d’accompagner un groupe hétérogène de praticiens.nes en étant capable de s’adapter au groupe mais en gardant un niveau d’exigence élevé.

• Qu’ils.elles soient en capacité d’écouter et d’amplifier les idées des jeunes pour leur permettre une concrétisation réelle.

• Qu’ils.elles aient envie de transmettre et partager leurs pratiques artistiques. Pour les jeunes :

• Qu’ils.elles s’engagent à être présents et actif durant toute la semaine de création,

• Qu’ils.elles s’engagent à vivre et partager avec d’autres jeunes.

• Qu’ils.elles acceptent d’être bousculés.es dans leurs représentations des autres et du monde.

Pour les animateurs :

• Qu’ils.elles accompagnent les jeunes dans leurs pratiques de manière à les rassurer, les sécuriser et les valoriser.

• Qu’ils.elles soient en capacité de faire le lien entre les jeunes et les artistes si besoin.

• Qu’ils.elles s’impliquent dans les phases préparatoires du projet et qu’ils.elles en soient acteurs.

• Qu’ils.elles mobilisent et accompagnent des jeunes qui sont parfois éloignés.es des pratiques artistiques.

L’ambition du projet est donc de réunir sur 1 semaine (la deuxième du mois de juillet 2023) 150 à 200 jeunes en même temps, du lundi au vendredi autour de pratiques artistiques afin créer un espace de création multidisciplinaire et avec pour ambition d’effectuer des représentations en fin de semaine.

Les jeunes se retrouveront le lundi, sur leurs lieux d’hébergement (Lycée Sandar Limonest) afin de s’installer et commencer à rencontrer les autres jeunes avec lesquels ils vont pratiquer toute la semaine.

Les ateliers de pratiques se dérouleront du lundi après-midi au jeudi matin à raison de 3h par matinée et 3 h par après-midi.

Le jeudi après-midi étant plutôt consacré aux dernière répétitions et calage sons et lumières en vue de la représentation finale.

Pour cette représentation finale, une salle de spectacle à Rillieux La Pape a été sollicitée pour toute la semaine, elle permet d’accueillir l’ensemble des jeunes pour les représentations et elle est aménageable en qualité représentation avec des grils techniques pour la lumière et un système de son avec régie.

Les jeunes pratiqueront tout au long de la semaine dans les MJC les plus proches des lieux d’hébergement (Montluel, Reyrieux, Rillieux la Pape, Bron, Lyon 9). Les MJC retenues sont celles qui sont dotés de moyens techniques adaptés aux exigences de pratiques des différentes disciplines (tapis de danses, studio de répétitions de musiques, espaces scéniques, espaces de pratiques musicales collectives, agrès pour le cirque…).

Les pratiques artistiques proposées.

• Hip Hop

• Chant (Rap et écriture)

• Musiques actuelles

• Danse contemporaine

• Arts Plastiques

• BeatBox

• Video Mapping

• Graph

• …

Ce projet s’adresse à des jeunes de 12 à 25 ans soit déjà praticiens.nes d’une activité artistique soit ayant l’envie et la motivation pour en découvrir une. Par contre, il ne sera pas possible pour un jeune de s’inscrire en direct, il devra passer par la MJC de son quartier ou de sa commune.

Ceci afin que la MJC puisse vérifier la capacité du.de la jeune à s’investir sur les 4 jours de création et accepter le rythme de travail imposé. Le seul critère de sélection que nous aurons sera celui de la motivation. Nous souhaitons que ce projet soit exigeant en direction de la qualité des moyens mis en œuvre pour accompagner les jeunes (artistes et techniciens.nes professionnels.les) mais aussi exigeant en direction des jeunes concernant leur engagement et leur investissement dans les créations finales.

Nous aurons une attention particulière dans l’accompagnement des jeunes éloignés.es des pratiques artistiques et des lieux de cultures. De manière à ce qu’ils.elles aient leur pleine place dans ce projet. C’est pour cela que chaque groupe de jeunes sera accompagné d’un.e animateur.trice permanent.e de MJC. Les animateurs.trices connaissent leur public, connaissent les jeunes et seront disponibles pour gérer les différentes émotions qu’un travail de création artistiques peut provoquer. Cela sans que cela n’oblige l’artiste à stopper le travail avec le reste du groupe.

D’autre part un groupe d’encadrement, soutiendra les animateurs.trices dans ce travail d’accompagnement des jeunes.

Lycée Sandar 392 chemin de la Sablière Limonest 69760 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T12:00:00+02:00 – 2023-07-10T21:00:00+02:00

2023-07-14T09:00:00+02:00 – 2023-07-14T12:00:00+02:00

